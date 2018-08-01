Появилась новая версия гибели журналистов в ЦАР

Журналистов из России, убитых в Центральноафриканской республике, сначала похитили и допросили. О новой версии произошедшего сообщает издание The Bell со ссылкой на информацию портала Palmarescentrafrique.com. Источники издания подтверждают, что журналистов схватили повстанцы из местной группировки «Селека». Эти боевики контролируют окрестности города Декоа, он расположен между городами Сибю и Кага-Бандоро. Именно там и найдены тела убитых.

Между тем, если события развивались по этому сценарию, это не совпадает с рассказом водителя репортеров, который выжил после нападения. Он утверждает, что они попали в засаду и были убиты прямо на месте.

Информация об убийстве в ЦАР журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко появилась во вторник, 31 июля. Сообщается, что погибшие занимались съёмками фильма о частных военных компаниях. В Министерстве иностранных дел России опровергли связь между гибелью российских журналистов этими съёмками. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также подчеркнула, что никакой сенсации в присутствии инструкторов из России в ЦАР нет, этого никто не скрывал.