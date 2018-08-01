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Захарова опровергла связь гибели журналистов в ЦАР с деятельностью инструкторов

1 Августа 2018 в 17:56
Захарова опровергла связь гибели журналистов в ЦАР с деятельностью инструкторов

В Министерстве иностранных дел России опровергли связь между гибелью российских журналистов в Центральноафриканской Республике с расследованием деятельности в этой стране частных военных компаний. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «околесицей» подобные сообщения.

Захарова также подчеркнула, что никакой сенсации в присутствии инструкторов из России в ЦАР нет, этого никто не пытался скрыть. В марте 2018 года на сайте МИД РФ был обнародован официальный комментарий заместителя официального представителя министерства на эту тему.

Мария Захарова также обратила внимание на то, что убитые российские журналисты, исходя из места обнаружения тел, направлялись совсем не туда, где работают инструкторы. Причём погибшие, не вняли предупреждению о том, что покидают район, контролируемый властями. Об этом Захарова написала в соцсетях.

Во вторник, 31 июля, поступила информация о том, что в Центральноафриканской Республике убиты россияне - журналист Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко. Предположительно они занимались съёмками фильма о частных военных компаниях.

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