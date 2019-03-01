Поток туристов в Солсбери иссяк

Ранее туристы просили показать им скамейку, где были отравлены Скрипали, а также кафе, где они ели.
Как рассказал Стивен Шарп, после скандального инцидента Солсбери пытается вернуть себе прежнюю репутацию красивого и приветливого города.
Как пишет Газета.ру, экономике и торговле города способствует всемирно известный древний памятник Стоунхендж – он находится в 13 км от Солсбери. В самом городе есть готический собор Девы Марии. Он считается образцом английской готики и знаменит своим 123-метровым шпилем.
Ранее племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в эфире НСН заявила, что ее дяди уже нет в живых.
Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта прошлого года. Лондон во всем обвинил Россию, но требуемых Москвой внятных тому доказательств не представил.
При этом Британию поддержали США и ряд членов Евросоюза. В отношении Москвы анонсировались санкции.
Все претензии в свой адрес Россия отвергала и назвала позицию по этому делу «политически ангажированной».