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Поток туристов в Солсбери иссяк

1 Марта 2019 в 08:17
Поток туристов в Солсбери иссяк
Инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери привел к сокращению туристического потока в городе. Специалист городского туристического центра Стив Шарп рассказал, что в 2018 году город посетило примерно на миллион человек меньше, чем в предыдущие годы. По его словам, турпоток сократился примерно на 27%, сообщает Life.ru.

Ранее туристы просили показать им скамейку, где были отравлены Скрипали, а также кафе, где они ели.

Как рассказал Стивен Шарп, после скандального инцидента Солсбери пытается вернуть себе прежнюю репутацию красивого и приветливого города.

Как пишет Газета.ру, экономике и торговле города способствует всемирно известный древний памятник Стоунхендж – он находится в 13 км от Солсбери. В самом городе есть готический собор Девы Марии. Он считается образцом английской готики и знаменит своим 123-метровым шпилем.

Ранее племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль в эфире НСН заявила, что ее дяди уже нет в живых.

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло 4 марта прошлого года. Лондон во всем обвинил Россию, но требуемых Москвой внятных тому доказательств не представил.
При этом Британию поддержали США и ряд членов Евросоюза. В отношении Москвы анонсировались санкции.

Все претензии в свой адрес Россия отвергала и назвала позицию по этому делу «политически ангажированной».

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