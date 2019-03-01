Поток туристов в Солсбери иссяк

Инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери привел к сокращению туристического потока в городе. Специалист городского туристического центра Стив Шарп рассказал, что в 2018 году город посетило примерно на миллион человек меньше, чем в предыдущие годы. По его словам, турпоток сократился примерно на 27%, сообщает Life.ru.

Ранее туристы просили показать им скамейку, где были отравлены Скрипали, а также кафе, где они ели.

Как рассказал Стивен Шарп, после скандального инцидента Солсбери пытается вернуть себе прежнюю репутацию красивого и приветливого города.

Как пишет Газета.ру, экономике и торговле города способствует всемирно известный древний памятник Стоунхендж – он находится в 13 км от Солсбери. В самом городе есть готический собор Девы Марии. Он считается образцом английской готики и знаменит своим 123-метровым шпилем.