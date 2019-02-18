Понедельник
18 февраля
USD 66.7
EUR 75.25
Горячие новости

Построено более половины «Северного потока — 2»

18 Февраля 2019 в 16:33
Построено более половины «Северного потока — 2»
Компания Nord Stream 2 AG построила более половины газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил глава Минэнерго России Александр Новак в ходе телефонного разговора с министром энергетики Германии Петером Альтмайером, сообщает RT.

«В совокупности уложено порядка 700 км газопровода из 1224 км, то есть больше половины», - сказал российский министр. 

Сегодня НСН привела информацию, что после внесения ряда правок в газовую директиву Евросоюза появился риск, что «Северный поток-2» может остаться недозагруженным в первые несколько лет эксплуатации. На то, чтобы вывести проект из-под данных норм, должны дать согласие не только Еврокомиссия, но и комитет из представителей стран, входящих в Евросоюз, что может серьезно осложнить и затянуть процедуру.

Однако, депутат Госдумы, член парламентских делегаций РФ в ОБСЕ Сергей Чижов в беседе с НСН выразил уверенность в положительном исходе процесса.  

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.