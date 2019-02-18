Построено более половины «Северного потока — 2»

«В совокупности уложено порядка 700 км газопровода из 1224 км, то есть больше половины», - сказал российский министр.
Сегодня НСН привела информацию, что после внесения ряда правок в газовую директиву Евросоюза появился риск, что «Северный поток-2» может остаться недозагруженным в первые несколько лет эксплуатации. На то, чтобы вывести проект из-под данных норм, должны дать согласие не только Еврокомиссия, но и комитет из представителей стран, входящих в Евросоюз, что может серьезно осложнить и затянуть процедуру.
Однако, депутат Госдумы, член парламентских делегаций РФ в ОБСЕ Сергей Чижов в беседе с НСН выразил уверенность в положительном исходе процесса.