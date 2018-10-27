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Пострадавшим от наводнения на Кубани окажут помощь по поручению Путина

27 Октября 2018 в 13:35
Пострадавшим от наводнения на Кубани окажут помощь по поручению Путина

Граждане, пострадавшие в результате наводнения на Кубани, должны получить всю необходимую помощь. Такое распоряжение Президент РФ Владимир Путин дал главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и главе МЧС Евгению Зиничеву.

Глава государства распорядился как можно скорее оценить причиненный стихией ущерб и определить, кому и в какой объеме выделять помощь.

«Нужно сделать все, чтобы людям помочь… Если нужна помощь из федерального центра, сформулируйте», — сказал Путин, слова которого приводит Газета.ру

Ранее сообщалось, что в результате наводнений и схода селей на Кубани пострадали 60 человек, шесть человек погибли. НСН писала, что к ликвидации последствий стихии в регионе могут привлечь армию.

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