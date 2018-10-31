Среда
31 октября
USD 65.77
EUR 74.79
Горячие новости

Пострадавшая от лап львицы девочка находится в коме

31 Октября 2018 в 13:46
Пострадавшая от лап львицы девочка находится в коме

Девочке, на которую в цирке-шапито в Краснодарском крае напала львица, сделали операцию, но ребенок пока находится в коме. Об этом сообщил региональный телеканал «Кубань 24».

По информации телеканала, хищник повредил ребенку лицевой нерв, травмировал позвоночник.

Нападение произошло 28 октября во время представления. Львица через ограждение набросилось на ребенка, передает Ura.ru. Директор передвижного цирка помещен под домашний арест сроком на два месяца.

Ранее директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эфире НСН заявил, что в цирке, где произошло нападение, могла быть нарушена техника безопасности, иначе животное не смогло бы достать ребёнка сквозь заграждение.

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.