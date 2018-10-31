Пострадавшая от лап львицы девочка находится в коме

Девочке, на которую в цирке-шапито в Краснодарском крае напала львица, сделали операцию, но ребенок пока находится в коме. Об этом сообщил региональный телеканал «Кубань 24».

По информации телеканала, хищник повредил ребенку лицевой нерв, травмировал позвоночник.

Нападение произошло 28 октября во время представления. Львица через ограждение набросилось на ребенка, передает Ura.ru. Директор передвижного цирка помещен под домашний арест сроком на два месяца.

Ранее директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эфире НСН заявил, что в цирке, где произошло нападение, могла быть нарушена техника безопасности, иначе животное не смогло бы достать ребёнка сквозь заграждение.

