Постпред России при ООН назвал истинную цель США в Венесуэле

Единственной целью США в Венесуэле озвучил постпред России при ООН Василий Небензя. Во время заседания Совета Безопасности ООН он заявил, что Штаты хотят сменить режим, в том числе военным путём. Речи о заботе о народе, по словам дипломата, не идет.

Как пишет RT, Небензя заметил, что Вашингтон и Лондон ограбили Венесуэлу на $30 млрд. А попытку доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу 23 февраля «гуманитарным шоу», разыгранным Вашингтоном.

Постпред России при ООН напомнил также об американских санкциях, которые действуют в отношении Венесуэлы с 2013 года, нанесли общий ущерб экономике страны в $345 млрд, уточняет Ura.ru.