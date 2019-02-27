Постпред России при ООН назвал истинную цель США в Венесуэле

Как пишет RT, Небензя заметил, что Вашингтон и Лондон ограбили Венесуэлу на $30 млрд. А попытку доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу 23 февраля «гуманитарным шоу», разыгранным Вашингтоном.
Постпред России при ООН напомнил также об американских санкциях, которые действуют в отношении Венесуэлы с 2013 года, нанесли общий ущерб экономике страны в $345 млрд, уточняет Ura.ru.
Ранее в эфире НСН эксперты рассказали о перспективах Хуана Гуайдо заручиться поддержкой военных и пошатнуть власть Николаса Мадуро.