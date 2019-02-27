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Постпред России при ООН назвал истинную цель США в Венесуэле

27 Февраля 2019 в 08:03
Постпред России при ООН назвал истинную цель США в Венесуэле
Единственной целью США в Венесуэле озвучил постпред России при ООН Василий Небензя. Во время заседания Совета Безопасности ООН он заявил, что Штаты хотят сменить режим, в том числе военным путём. Речи о заботе о народе, по словам дипломата, не идет.

Как пишет RT, Небензя заметил, что Вашингтон и Лондон ограбили Венесуэлу на $30 млрд. А попытку доставки гуманитарной помощи в Венесуэлу 23 февраля «гуманитарным шоу», разыгранным Вашингтоном.

Постпред России при ООН напомнил также об американских санкциях, которые действуют в отношении Венесуэлы с 2013 года, нанесли общий ущерб экономике страны в $345 млрд, уточняет Ura.ru.

Ранее в эфире НСН эксперты рассказали о перспективах Хуана Гуайдо заручиться поддержкой военных и пошатнуть власть Николаса Мадуро.

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