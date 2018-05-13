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Посольство РФ запросило данные о гражданстве виновника резни в Париже

13 Мая 2018 в 12:34
Посольство РФ запросило данные о гражданстве виновника резни в Париже

Посольство РФ во Франции запросило у властей страны сведения о гражданстве мужчины, который напал на прохожих с ножом. Об этом сообщили журналистам в дипмиссии.

««Мы запросили французские власти информацию о гражданстве нападавшего, ждем ответа», — сообщили РИА Новости в посольстве.

Ранее представитель МВД Франции заявил, что нападавший оказался выходцем из Чечни 1997 года рождения.

Инцидент, напомним, произошел 12 мая вечером. Молодой мужчина с криками «Аллах Акбар» накинулся на прохожих возле здания Парижской оперы и стал наносить удары ножом. В результате один человек погиб, еще четверо были ранены, пишет Газета.ру

В Чечне отреагировали на объявление национальность нападавшего. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в эфире НСН заявил, что во Франции нападения совершают не только мигранты, но и большое количество своих граждан, попавших под влияние «игиловской» пропаганды. Умаров подчеркнул, что терроризм не имеет национальности.

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