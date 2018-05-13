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Чечня обвинила французов в двойных стандартах из-за «резни в Париже»

13 Мая 2018 в 12:19
Чечня обвинила французов в двойных стандартах из-за «резни в Париже»
© AP Photo / Thibault Camus

Чеченский министр в эфире НСН назвал «истерией» особое внимание журналистов к национальности напавшего на прохожих в Париже.

Известия о терактах в Европе давно уже стали печальной обыденностью наших дней. И совершают их не только мигранты, но и граждане самих этих стран, попавшие под влияние «игиловской» пропаганды. Так министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в эфире НСН прокомментировал информацию о чеченском происхождении молодого человека, устроившего резню в Париже.

«Несмотря на наши увещевания о том, что терроризм не имеет ни религии, ни национальности приходиться констатировать факт оголтелого раздувания национальной или региональной принадлежности того или иного тяжкого преступления. И особое место в истерии западных СМИ занимают именно чеченцы. И вот ещё на что я хочу обратить внимание общественности. Почему западные правозащитники не трубят тревогу по поводу задержания родителей? Почему подобные профилактические действия в Чеченской Республике называют вопиющим нарушением прав человека, а в Европе - привычными мероприятиями силовиков? Я отвечу так - двойные стандарты», – заявил собеседник агентства.

Как отметил в беседе с НСН главный редактор интернет-портала «Кавказский узел» Григорий Шведов, в странах Европы проживает довольно много выходцев из Чечни, и в их адрес уже неоднократно звучали обвинения в организации терактов.

«Многократно звучали обвинения в адрес чеченцев в участии и организации терактов именно во Франции и они многократно не подтверждались. Правозащитники обращали внимание, что были массовые задержания чеченцев и членов их семей после терактов, которые имели бельгийско-французский характер», - напомнил эксперт.

Ранее французские власти подтвердили, что 20-летний молодой человек, который накануне вечером напал на прохожих с ножом, является выходцем из Чечни. Его родители задержаны и дают показания полиции, пишет Газета.ру

По свидетельствам очевидцев, парень набросился на людей с криками «Аллах Акбар». В результате один человек погиб, еще четверо получили ранения. Нападавший уничтожен полицией.

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