Болельщики ЦСКА пострадали в результате инцидента в римском метро

По меньшей мере восемь болельщиков ЦСКА пострадали при обрушении эскалатора на метростанции «Repubblica», сообщили РИА «Новости» в пресс-службе полицейского управления Рима. Сейчас они отправлены в медицинские учреждения города. Число пострадавших может вырасти.

Как ранее сообщала НСН, сегодня ЦСКА в гостевом матче сыграют с «Ромой».

Римский метрополитен — подземная транспортная система в Риме. Открылась в 1955 году. Состоит из трёх линий — линии А (оранжевая), линии B (синяя) и линии С (зелёная). В перспективе — строительство четвёртой линии. Линии А и В пересекают город крест-накрест и имеют пересадочный узел на станции «Термини», после продления линии С на один перегон вне 2018 году появился второй узел на станции «Сан-Джованни». В римском метрополитене действует линейно-маршрутная система движения поездов с двумя пересадочными станциями.