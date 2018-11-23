Посол Украины рассказал ФРГ, почему Киев не может закрыть «Миротворец»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил на требование ФРГ закрыть сайт «Миротворец». В статье для издания Welt дипломат написал, что украинские власти не несут ответственности за этот «сугубо частный веб-сайт».

В то же время Мельник рассказал о готовности Киева вести дискуссию на эту тему, сообщает Ura.ru.

Напомним, после попадания экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера в базу данных «Миротворца» Берлин потребовал закрыть ресурс.

Бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН предположил, что ресурс прекратят финансировать, из-за чего он прекратит существование.