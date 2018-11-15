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После землетрясения у побережья Камчатки ждут волны высотой в 9 метров

15 Ноября 2018 в 09:36
После землетрясения у побережья Камчатки ждут волны высотой в 9 метров

МЧС России по Камчатскому краю объявило штормовое предупреждение. По данным ведомства, 16 ноября в первой половине ночи у побережья Камчатки в Тихом океане ожидаются волны высотой 8 - 9 метров, сообщает РЕН ТВ. Капитанам судов и судоходным кампаниям, находящимся в акватории Тихого океана, предписано пришвартовать суда в безопасных бухтах.

В ночь на четверг Камчатский филиал Геофизической службы РАН зафиксировал землетрясение магнитудой 6,5 у восточного побережья Камчатки. Толчки ощутили на себе жители Петропавловска-Камчатского и еще нескольких населенных пунктов Усть-Камчатского района, отмечает RT.  

Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов рассказал НСН, почему именно в России сохранилось больше всего дикой природы и что с ней будет дальше.

 

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