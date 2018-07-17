После встречи с «очень сильным Путиным» Трамп сделал «важные выводы»

После переговоров и совместной пресс-конференции в Хельсинки, президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин показался ему «очень, очень сильным», и их встреча стала поворотным моментом для российско-американских отношений. Об этом Трамп рассказал в интервью Fox News.

Американский президент добавил, что после встречи он смог сделать «важные выводы», отмечает РЕН.ТВ. По его словам, встреча была «очень долгой» и «хорошей», и удалось обсудить «много вещей», пишет RT.

Напомним, в ходе пресс-конференции президент Трамп заявил, что хотя он с большим доверием относится к заключениям американских спецслужб относительно приписываемого России вмешательства в американские выборы, отрицание этого со стороны президента Путина было «невероятно сильным и весомым».