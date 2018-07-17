Вторник
17 июля
USD 62.26
EUR 72.8
Горячие новости

После встречи с «очень сильным Путиным» Трамп сделал «важные выводы»

17 Июля 2018 в 08:15
После встречи с «очень сильным Путиным» Трамп сделал «важные выводы»

После переговоров и совместной пресс-конференции в Хельсинки, президент США Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин показался ему «очень, очень сильным», и их встреча стала поворотным моментом для российско-американских отношений. Об этом Трамп рассказал в интервью Fox News.

Американский президент добавил, что после встречи он смог сделать «важные выводы», отмечает РЕН.ТВ. По его словам, встреча была «очень долгой» и «хорошей», и удалось обсудить «много вещей», пишет RT.

Напомним, в ходе пресс-конференции президент Трамп заявил, что хотя он с большим доверием относится к заключениям американских спецслужб относительно приписываемого России вмешательства в американские выборы, отрицание этого со стороны президента Путина было «невероятно сильным и весомым».

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.