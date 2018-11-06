После дела об изнасиловании дознавателя назначен новый начальник отдела полиции в Уфе

Рим Мусин назначен новым начальником отдела полиции по Уфимскому району. Напомним, прежний руководитель Эдуард Матвеев стал фигурантом дела о групповом изнасиловании сотрудницы-дознавателя.

Мусин, как пишет Ura.ru, весной нынешнего года вернулся в Башкирию после службы в Тюменской области. Ранее Мусин работал замначальника отдела дознания в местной полиции.

Эдуард Матвеев, а также начальник УВД Кармаскалинского района Салават Галиев и начальник отдела ОМВД по вопросам миграции Павел Яромчук надругались над 23-летней коллегой. Та написала заявление в полицию.

Ранее глава Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН заявил, что это не единственный случай изнасилования сотрудниками МВД коллег.