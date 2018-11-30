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Порошенко заявил о выгоде Путина от отмены выборов на Украине

30 Ноября 2018 в 15:21
Порошенко заявил о выгоде Путина от отмены выборов на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко назвал интересанта возможной отмены выборов главы государства в стране из-за военного положения. Об этом он рассказал в интервью Sky News.

По словам украинского лидера, такое развитие ситуации может быть выгодно российскому президенту Владимиру Путину.

«Если из-за закона о военном положении мы отменим выборы, в данной ситуации выигрывает только один человек. Знаете, кто это? Это Путин», — заявил Порошенко.

При этом он подчеркнул, что решать, кто станет новым лидером Украины, будет только украинский народ, а не российский глава государства. Президентские выборы в стране, напомним, намечены на март 2019 года.

Ранее в эфире НСН депутат Верховной Рады Украины V, VI и VII созывов Спиридон Килинкаров объяснил слова Порошенко об угрозе войны с Россией и необходимости введения военного положения желанием украинского лидера выиграть время перед выборами.

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