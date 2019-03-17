Воскресенье
17 марта
USD 65.42
EUR 74.07
Горячие новости

Порошенко заявил о «решительных шагах» Украины по возвращению Крыма

17 Марта 2019 в 16:53
Порошенко заявил о «решительных шагах» Украины по возвращению Крыма

Украинский лидер Петр Порошенко заявил на встрече с избирателями, что вернет Крым и Донбасс, если одержит победу на президентских выборах.

«Донбасс и, слышите, Крым вернутся в Украину!... После выборов мы сделаем решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма политико-дипломатическим путем», - процитировал президента телеканал Newsone.

Также Петр Порошенко заявил о планах по укреплению украинской армии. По его мнению, Кремлю в этом случае не останется ничего другого, как прислушаться к официальному Киеву.

«Когда Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он просто обязан будет согласиться и на голубые шлемы ООН, и на другие наши предложения», - приводит слова Порошенко из его Twitter-аккаунта пресс-служба президента.

В ходе встречи с избирателями украинский президент анонсировал планы по строительству боевых ракет, если останется на посту на второй срок.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский заявил НСН, что счета России и Украины по Крыму – не более, чем политический троллинг.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.