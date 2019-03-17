Порошенко заявил о «решительных шагах» Украины по возвращению Крыма

Украинский лидер Петр Порошенко заявил на встрече с избирателями, что вернет Крым и Донбасс, если одержит победу на президентских выборах.

«Донбасс и, слышите, Крым вернутся в Украину!... После выборов мы сделаем решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма политико-дипломатическим путем», - процитировал президента телеканал Newsone.

Также Петр Порошенко заявил о планах по укреплению украинской армии. По его мнению, Кремлю в этом случае не останется ничего другого, как прислушаться к официальному Киеву.

«Когда Путин увидит, что украинцы на выборах проголосовали против капитуляции, он просто обязан будет согласиться и на голубые шлемы ООН, и на другие наши предложения», - приводит слова Порошенко из его Twitter-аккаунта пресс-служба президента.

В ходе встречи с избирателями украинский президент анонсировал планы по строительству боевых ракет, если останется на посту на второй срок.

Ранее украинский политолог Михаил Погребинский заявил НСН, что счета России и Украины по Крыму – не более, чем политический троллинг.

