Крымский счет Киеву. Идея свежая, но маловероятная

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Володин поручил посчитать убытки Крыма из-за нахождения в составе Украины.

Взыскать с Украины экономические потери Крыма и Севастополя за время их нахождения в составе независимой республики. С таким неординарным предложением выступил в пятницу спикер Госдумы России Вячеслав Володин. Это заявление прозвучало на первом совместном заседании Совета Думы и Госсовета Крыма, приуроченном к пятилетию воссоединения полуострова с Россией, - передает ТАСС. По словам Володина, следует поручить профильным комитетам совместно с профильными комитетами Госсовета Крыма изучить этот вопрос, проанализировать и просчитать, сколько потеряла экономика Крыма за счет украинской политики, названной спикером Госдумы разрушительной. Было бы правильно заняться этим, не откладывая, - сказал Володин и поручил своему заместителю Петру Толстому, когда такие подсчеты будут произведены, представить их в европейских парламентских организациях. «Украина обошлась с Крымом очень и очень непорядочно, были нарушены основополагающие права граждан Крыма - право на язык, право на образование на своем языке, разрушена экономика Крыма и Севастополя», - напомнил спикер Госдумы. По его мнению, такие действия в отношении региона – «практически аннексия». И сорвал аплодисменты следующей фразой: «Через европейские парламентские структуры мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать то, что потерял Крым за эти 25 лет».

Идея, озвученная спикером Госдумы (если это, конечно, не троллинг Киева), на первый взгляд, остроумная, но малоосуществимая. Можно, конечно, произвести все те подсчеты, о которых говорил Вячеслав Володин. И даже сунуть их под нос европейским парламентским организациям. Но, во-первых, требования о компенсациях было бы разумно подавать сразу в суд, как поступает в подобных случаях сама Украина, желая в очередной раз урвать копеечку у России. Но все-таки это троллинг, - согласился с корреспондентом НСН украинский политолог Михаил Погребинский.

«Конечно, это троллинг! Но я не считаю, что он совсем лишен смысла. Прибалтийские страны всякие предложения вносят о том, что Россия им должна какие-то миллиарды и т.д. Украина тоже сформулировала свои потери от потери Крыма, какие-то десятки миллиардов. Ну, и я это понимаю как некий ответ на то, что было как бы нереально с этой стороны, отвечают нереально с другой. Это – политическая игра, ничего более за этим не стоит», - отметил политолог.

А во-вторых, Украина сейчас практически полностью зависима от внешних заимствований, на обслуживание которых уходит значительная часть бюджета страны. И получить с Украины в ее нынешнем состоянии можно разве что от жилетки рукава.

Всеволод Нерознак