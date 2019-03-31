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В день выборов Порошенко обвинил «коварный Кремль» в разладе между Россией и Украиной

31 Марта 2019 в 11:46
В день выборов Порошенко обвинил «коварный Кремль» в разладе между Россией и Украиной

Действующий президент Украины Петр Порошенко в день выборов главы государства напомнил согражданам, что с 1 апреля договор о дружбе с Россией прекращает действовать, пишет Газета.ру.

На своей странице в Facebook он сообщил, что Украина планирует идти и дальше своим путем. Он сообщил, что государство продолжает свое возвращение «домой, в Европу» и будет «рвать путы Москвы».

Порошенко уточнил, что договор было необходимо разорвать из-за «имперских амбиций» Москвы, от которых она так и не смогла отказаться. Кроме того, политик заявил, что Россия перечеркнула договор «страданиями, которые ворвались в жизнь украинских семей». По словам Порошенко, Кремль посягнул на самое ценное, что есть у украинцев.

«Сегодня коварный Кремль посягнул на самое дорогое — нашу свободу, нашу независимость, наше будущее», - заявил он.

Порошенко уточнил, что возобновить диалог с Украиной станет возможным только тогда, когда Россия откажется от «агрессии».

По словам действующего президента, только прекращение Россией «агрессии» откроет возможности для равноправного диалога с Украиной.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко пояснил НСН, почему президент Украины Петр Порошенко назвал Владимира Путина своим главным оппонентом на предстоящих выборах.

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