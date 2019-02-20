Порошенко заявил, что лично переносил погибших во время Майдана

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о своем личном участии в событиях во время Майдана. По его словам, он оказался в эпицентре событий, когда направлялся в Верховную раду. Ролик с выступлением украинского лидера опубликовала журналистка Татьяна Высоцкая.

В нем Порошенко сообщил, что он помогал участникам боевых столкновений переносить погибших.

«Через полтора часа — трое погибших, которых мы пытались донести до Дома офицеров», — цитирует РЕН ТВ украинского главу.

Высоцкая заявила, что Порошенко намерен «переписать историю» госпереворота на Украине, передает Ura.ru.

Во время Майдана Петр Порошенко был депутатом Рады, пишет «Газета.ру». Он демонстративно приходил на заседания Рады в каске и бронежилете.

В эфире НСН экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин заявил, что Порошенко лжет, когда говорит, что «лично выносил» тела погибших.

