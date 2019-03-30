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Порошенко «заступился» за Россию

30 Марта 2019 в 18:48
Порошенко «заступился» за Россию

Президент Украины Петр Порошенко снова оговорился в эфире государственного телевидения, предъявляя обвинения в адрес России.

Лидер государства рассказывал о ситуации на территории Донбасса и планировал возложить ответственность за происходящее на Россию. Однако, Порошенко оговорился и выставил крайним Вашингтон.

"Да, ключ от мира находится не в Киеве, не в Москве, не в… точнее Вашингтоне и Брюсселе", — сообщил он.

После этого президент Украины исправил ошибку и добавил, что "ключ от мира находится в Москве".

Ранее в феврале этого года Порошенко заявил, что должен "сохранить Украину и оборону Украины, чтобы дать отпор украинскому агрессору". Далее он исправил формулировку на "российского агрессора".

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко пояснил НСН, почему президент Украины назвал Владимира Путина своим главным оппонентом на предстоящих выборах.

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