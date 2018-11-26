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Порошенко требует от России вернуть корабли и моряков

26 Ноября 2018 в 11:40
Порошенко требует от России вернуть корабли и моряков

Президент Украины Петр Порошенко потребовал от России вернуть военных моряков и три корабля, которые были задержаны Погранслужбой ФСБ при пересечении российской границе в районе Керчи.

Заявление было сделано украинским президентом в ходе прошедшего ночью заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Видеозапись опубликована в Twitter Порошенко. В видеообращении, направленном к руководству Российской Федерации, Порошенко также потребовал «деэскалации ситуации как в Азовском море, так и по другим направлениям».

Ранее сообщалось, что Украина после инцидента с военными кораблями в Керченском проливе решила ввести в стране военное положение на 60 суток. Решение еще должна утвердить Верховная рада. Экстренное заседание парламента пройдет в понедельник в 16:00 по киевскому времени (17:00 мск).

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в эфире НСН, что Порошенко, вводя военное положение, пытается сорвать выборы президента Украина в следующем году.

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