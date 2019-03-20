Среда
20 марта
USD 64.32
EUR 73
Горячие новости

Порошенко сообщил о новых санкциях против России

20 Марта 2019 в 18:23
Порошенко сообщил о новых санкциях против России

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о введении новые санкции против России. Ограничения будут направлены против некоторых граждан страны, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что ограничительные меры коснуться 848 физических и еще 294 юридических лиц. Уточняется, что в список попали не только граждане России, но и других государств. Санкции распространятся на жителей ряда стран, которые работали наблюдателями на выборах в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также те лица, которые причастны к строительству крымского моста, сообщает Газета.ру.

Ранее НСН сообщало, что президент Украины Петр Порошенко возложил ответственность за торможение развития киевского метрополитена на Россию.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.