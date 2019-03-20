Порошенко сообщил о новых санкциях против России

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о введении новые санкции против России. Ограничения будут направлены против некоторых граждан страны, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что ограничительные меры коснуться 848 физических и еще 294 юридических лиц. Уточняется, что в список попали не только граждане России, но и других государств. Санкции распространятся на жителей ряда стран, которые работали наблюдателями на выборах в самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также те лица, которые причастны к строительству крымского моста, сообщает Газета.ру.

Ранее НСН сообщало, что президент Украины Петр Порошенко возложил ответственность за торможение развития киевского метрополитена на Россию.