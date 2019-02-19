Порошенко рассказал об условии встречи властей США с Россией

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, почему США отменили все встречи с представителями России. По словам украинского лидера, бойкот связан с инцидентом в Керченском проливе. Об этом Порошенко сообщил во время конференции в Мюнхене вице-президент США Майкл Пенс.

Кроме того, Порошенко в эфире телеканала «Прямой» заявил, что никаких контактов между Россией и США не будет до тех пор, пока Москва не отпустит всех украинских моряков, арестованных за нарушение российской границы, передает RT.

Украинские корабли вошли в территориальные воды России в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. На требование российской стороны остановиться они не ответили, произошло задержание суден и их экипажей с применением оружия.

Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о том, что антироссийские санкции не вечны и что ЕС намерен принять новый пакет мер из-за инцидента в Керченском проливе.

