Вторник
19 февраля
USD 66.25
EUR 74.91
Горячие новости

Порошенко рассказал об условии встречи властей США с Россией

19 Февраля 2019 в 15:00
Порошенко рассказал об условии встречи властей США с Россией

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, почему США отменили все встречи с представителями России. По словам украинского лидера, бойкот связан с инцидентом в Керченском проливе. Об этом Порошенко сообщил во время конференции в Мюнхене вице-президент США Майкл Пенс.

Кроме того, Порошенко в эфире телеканала «Прямой» заявил, что никаких контактов между Россией и США не будет до тех пор, пока Москва не отпустит всех украинских моряков, арестованных за нарушение российской границы, передает RT.

Украинские корабли вошли в территориальные воды России в Керченском проливе 25 ноября 2018 года. На требование российской стороны остановиться они не ответили, произошло задержание суден и их экипажей с применением оружия. 

Ранее заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в эфире НСН прокомментировал заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини о том, что антироссийские санкции не вечны и что ЕС намерен принять новый пакет мер из-за инцидента в Керченском проливе.  

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.