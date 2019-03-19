Порошенко раскрыл свой план по возвращению Крыма

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о мерах, которые якобы помогут ему вернуть Крым. По его словам, в этом должно помочь санкционное давление на Россию. В эфире телеканала ICTV Порошенко сказал, что намерен ввести «азовский пакет» санкций для якобы деокупации Керченского пролива и Азовского моря, а также усилить давление на Россию на уровне ООН, передают «Известия».

Порошенко отметил, что Крым удастся вернуть «политико-дипломатическим путем». Он уверен, что сумеет вынудить Москву принять позицию мирового сообщества, сообщает телеканал «360».

Ранее член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в эфире НСН посоветовал Порошенко прислушаться к своим избирателям и забыть про возвращении Крыма в состав Украины.