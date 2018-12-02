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Порошенко «раскрыл» планы России на Мариуполь и Бердянск

2 Декабря 2018 в 12:37
Порошенко «раскрыл» планы России на Мариуполь и Бердянск

Москва планирует захватить украинские портовые города Мариуполь и Бердянск и наземный коридор из Донбасса в Крым. С такими обвинениями в адрес России выступил президент Украины Петр Порошенко.

«Россия не отказывается от своего плана расширить свою оккупацию Украины. Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск», — заявил Порошенко в интервью немецкому изданию Funke Media Group.

Доказательством тому, по словам украинского лидера, может служить инцидент в Керченском проливе и задержание украинских судов вместе с экипажами.

25 ноября три судна ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море и направились к Керченскому проливу. На связь они не выходили, разрешение на проход не запрашивали, требования пограничников игнорировали. Провокация продолжалась несколько часов, в результате два бронированных катера и буксир были задержаны. Также был задержан экипаж кораблей.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич ранее в эфире НСН предположил, что подобная провокация украинских кораблей является подготовительным мероприятием перед агрессией против РФ со стороны США.

 

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