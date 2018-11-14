Порошенко провел закрытую встречу с епископами УРЦ

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с иерархами Украинской православной церкви Московского патриархата. Она прошла в Киеве в «Украинском доме» и была закрытой. Об этом рассказал источник в его администрации. На встрече присутствовали три иерарха УПЦ, однако, не сообщается, кто именно, передает «Царьград».

Ранее украинский лидер не приехал на встречу с епископами Украинской православной церкви, отмечает Ura.ru.

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко заявил, что президент готов пообщаться с епископами УПЦ, но на территории, которую определит он сам, сообщает РЕН ТВ.

Между тем, в РПЦ считают, что встреча Порошенко с представителями УПЦ не состоялась из-за того, что украинский президент не может ответить на вопросы о происходящем в церкви в стране.

Ранее протодиакон Андрей Кураев в эфире НСН рассказал, чем может обернуться попытка украинских властей вытеснить РПЦ с территории страны.