Порошенко пропал после крестного хода в Киеве

На Украине потеряли президента Петра Порошенко. Его не видели в рабочем кабинете в течение недели. Он исчез после того, как 28 июля принял участие в крестном ходе Украинской православной церкви Киевского патриархата по случаю 1030-летия Крещения Руси. Издание Страна.ua, ссылаясь на свои источники в администрации главы государства, сообщает, что Порошенко уехал отдохнуть за рубеж.

Есть три версии его нынешнего местонахождения, отмечают «Известия» . Он может путешествовать на яхте в Средиземном море у берегов острова Сардиния, либо отдыхает на своей вилле в Испании. Также не исключено, что президент остался на Украине, но отдыхает тайно. Причём, как отмечает RT , в субботу, 4 августа, Порошенко сообщил через соцсети, что собирается созвать совещание с украинскими дипломатами.

В начале этого года широкий общественный резонанс на Украине вызвала поездка Порошенко на Мальдивы, которую он пытался скрыть. Однако украинские журналисты выяснили, что на отдых президент потратил не менее полумиллиона долларов.