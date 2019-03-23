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Порошенко сделал заявление о встрече украинских политиков с Медведевым

23 Марта 2019 в 16:28
Порошенко сделал заявление о встрече украинских политиков с Медведевым

Петр Порошенко заявил, что переговоры лидера движения «Украинский выбор — Право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука и кандидата в президенты Юрия Бойко с российским премьером Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером направлены против Украины.

Об этом действующий украинский президент сказал на совете регионального развития в Черновицкой области в субботу, 23 марта. По его мнению, цель переговоров – «повесить снова Украину на российскую газовую иголку».

Также Петр Порошенко пообещал скорое вступление Украины в ЕС и НАТО. По его мнению, страна «может, еще не пересечет финишную ленточку, но точно пройдет точку невозврата или в СССР, или в Российскую империю». В противном случае безопасность на Украине «будет зависеть от России», сообщает ТАСС.

Напомним, оппозиционные украинские политики Юрий Бойко и Виктор Медведчук встретились с премьер-министром российского правительства Дмитриев Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером в Москве накануне, 22 марта.

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