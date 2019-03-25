Порошенко пригрозил врагам Украины «смертоносным оружием»

Украинский президент Пётр Порошенко пригрозил врагам страны «смертоносным оружием» и заявил о необходимости укреплять обороноспособность Украины для противостояния «российской агрессии».

Как передает РЕН ТВ, Порошенко написал в Facebook, что на днях передал «военным на Хмельнитчине» боевые беспилотники из Турции и еще свыше 420 единиц вооружения и техники.

«Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч. Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, в случае необходимости украинская армия умело воспользуется», — цитирует президента Украины RT.

Порошенко добавил, что будет продолжать укреплять обороноспособность Украины, пишет Ura.ru.

«Ведь именно благодаря нашей армии, противостоящей российскому агрессору, Украина была, есть и будет!», — написал он.

Напомним, что действующий президент Украины неоднократно заявлял, что украинская армия — самая боеспособная в Европе. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в эфире НСН посмеялся над высказываниями украинского лидера.