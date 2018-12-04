Порошенко пригрозил России судом ООН

Киев собирается подать иск в Международный суд ООН в связи с задержанием российскими пограничниками кораблей в районе Керченского пролива. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в эфире телеканала ICTV. Инцидент в Чёрном море он назвал «актом агрессии», отмечает Газета.ру .

Во время выступления Порошенко в прямом телеэфире, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание. Это произошло как раз в тот момент, когда президент Украины завёл речь о реакции международного сообщества на события в Керченском проливе.

Как отмечает «Свободная пресса» , Порошенко объяснил обморок омбудсмена огромной рабочей нагрузкой из-за ситуации с арестом украинских моряков.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН ранее рассказал о готовности российских военных ответить на провокации Украины.