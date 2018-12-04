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Порошенко пригрозил России судом ООН

4 Декабря 2018 в 10:21
Порошенко пригрозил России судом ООН

Киев собирается подать иск в Международный суд ООН в связи с задержанием российскими пограничниками кораблей в районе Керченского пролива. Об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил в эфире телеканала ICTV. Инцидент в Чёрном море он назвал «актом агрессии», отмечает Газета.ру.

Во время выступления Порошенко в прямом телеэфире, уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова потеряла сознание. Это произошло как раз в тот момент, когда президент Украины завёл речь о реакции международного сообщества на события в Керченском проливе.

Как отмечает  «Свободная пресса», Порошенко объяснил обморок омбудсмена огромной рабочей нагрузкой из-за ситуации с арестом украинских моряков.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН ранее рассказал о готовности российских военных ответить на провокации Украины.


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