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Порошенко предложил Зеленскому побыть мужиком

5 Апреля 2019 в 09:14
Порошенко предложил Зеленскому побыть мужиком

Действующий президент Украины Петр Порошенко призвал своего конкурента Владимира Зеленского не бояться дебатов. Он написал в своем аккаунте в Facebook, что ждет дебатов со своим оппонентом. «Не ищите причин для отказа и не ставьте условий. Никем не прикрывайтесь — это некрасиво. Будьте мужиком, приходите на дебаты. Стадион так стадион», — заявил он.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский принял вызов Петра Порошенко на участие в очных дебатах, но выдвинул условие, которого оппонент не ожидал: дебаты должны пройти на киевском стадионе «Олимпийский», и их должны транслировать все телеканалы. Для Порошенко отказаться в такой ситуации значило бы потерять лицо. И он согласился. На «ринг» политики планируют выйти 19 апреля, за два дня до второго тура президентских выборов. Общественное телевидение Украины уже пообещало трансляцию дебатов, причем независимо от того, будут на нем присутствовать сами кандидаты или нет, пишет RT. Интересно, что роль ведущей Зеленский предложил еще одному претенденту на роль главы государства – Юлии Тимошенко, сообщает Газета.ру.

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