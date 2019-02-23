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Порошенко пожаловался на телефонное молчание Путина

23 Февраля 2019 в 10:00
Порошенко пожаловался на телефонное молчание Путина

Украинский лидер Петр Порошенко заявил, что не может дозвониться российскому коллеге Владимиру Путину. На это президент Украины пожаловался в пятницу в интервью телеканалу Fox News

Порошенко рассказал, что пытался связаться с Путиным после инцидента в Керченском проливе. По словам главы Украины, он намеревался выяснить причину произошедшего. Порошенко отметил, что телефонное молчание Путина может быть связано с тем, что российскому президенту «нечего сказать».

В начале декабря Владимир Путин рассказал о том, что Порошенко звонил ему после провокации, которую устроил Киев в Керченском проливе. Российский президент объяснил отказ от телефонных переговоров с Порошенко нежеланием «принимать участие в его избирательной кампании». Владимир Путин отметил, что Порошенко виртуозно создает кризисные ситуации, ответственность за которые молниеносно переваливает на Москву.

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили российскую границу и двинулись в сторону Керченского пролива, где были задержаны военными и ФСБ России.

Инцидент в Керченском проливе стал причиной для очередного пакета экономических  санкций США и Евросоюза в отношении России. Перт Порошенко активно призывал ЕС к тому, чтобы как можно скорее ввести ограничительные меры для РФ. Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН размышлял о возможном характере европейских экономических санкций.

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