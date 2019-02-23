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Порошенко поздравил украинцев, которые «забыли» отпраздновать День защитника Отечества

23 Февраля 2019 в 18:10
Порошенко поздравил украинцев, которые «забыли» отпраздновать День защитника Отечества

Во время выступления во Львове Президент Украины Петр Порошенко заявил, что сограждане «забыли» о праздновании Дня защитника Отечества 23 февраля. Об этом сообщил телеканал NewsOne.

«Сегодня — 23 февраля. Я твердо убежден, что вы точно уже забыли, что это за день. И я хочу аплодисментами поддержать такой факт, поддержать всех тех, кто забыл», — сказал украинский лидер.

По словам Порошенко, День защитника Отечества, который на Украине был переименован и сдвинут на 14 декабря, - один из шагов к обновлению страны.

Порошенко отметил, что «изменения» в «новой Украине» осуществляются с помощью «маленьких-маленьких составляющих», пишет Газета.ru.

Ранее экс-советник президента Украины Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в беседе с НСН заявил, что на Украине ведется подготовка военного конфликта с Россией.

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