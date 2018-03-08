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Порошенко посоветовал «Газпрому» не «махать кулаками после драки»

8 Марта 2018 в 17:04
Порошенко посоветовал «Газпрому» не «махать кулаками после драки»

Команда украинских юристов рассматривает все варианты и возможности взыскания денег с «Газпрома» по спору с «Нафтогазом». Об этом сообщил в своем Twitter президент Украины Петр Порошенко.

«Как говорят: после драки кулаками не машут. Есть международные конвенции, есть безупречная юридическая позиция Украины <...> Поэтому, если «Газпром» не будет платить компенсацию — будем арестовывать имущество!» — написал Порошенко, которого цитирует Газета.ру

Ранее в четверг стало известно о начале процедуры описи и ареста имущества «Газпрома» на Украине по делу о монополизации транзита, а также в связи с решение о компенсации «Нафтогазу», вынесенным Стокгольмским арбитражем.

Кроме того, появилась информация от украинского МИД о поиске имущества «Газпрома» за рубежом.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН не исключил, что Киев решится наложить арест на транзитный газ. Тогда вполне возможно повторение «газовой войны» 2009 года.

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