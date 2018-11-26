Порошенко поручил Генштабу готовиться к частичной мобилизации

Президент Украины Пётр Порошенко поручил Генштабу организовать частичную мобилизацию после того, как в стране будет введено военное положение. Об этом говорится на сайте украинского главы.

Генштабу поручено провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва, а также организовать противовоздушную оборону с целью прикрытия важных государственных объектов, промышленных районов, административных центров государства и группировок войск от ударов с воздуха, передает RT.

Ранее Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране. Его еще должна утвердить Верховная рада, которая специально для этого соберется в понедельник.

Ситуация разворачивается на фоне ситуации в Керченском проливе. Три украинских корабля нарушили российскую границу и были задержаны. Пострадали несколько членов экипажей судов ВМС Украины.