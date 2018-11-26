Понедельник
26 ноября
USD 65.67
EUR 74.94
Горячие новости

Порошенко поручил Генштабу готовиться к частичной мобилизации

26 Ноября 2018 в 16:49
Порошенко поручил Генштабу готовиться к частичной мобилизации

Президент Украины Пётр Порошенко поручил Генштабу организовать частичную мобилизацию после того, как в стране будет введено военное положение. Об этом говорится на сайте украинского главы.

Генштабу поручено провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва, а также организовать противовоздушную оборону с целью прикрытия важных государственных объектов, промышленных районов, административных центров государства и группировок войск от ударов с воздуха, передает RT.

Ранее Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране. Его еще должна утвердить Верховная рада, которая специально для этого соберется в понедельник.

Ситуация разворачивается на фоне ситуации в Керченском проливе. Три украинских корабля нарушили российскую границу и были задержаны. Пострадали несколько членов экипажей судов ВМС Украины.

Ранее бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин в эфире НСН высказал мнение, что война с Россией - последний шанс для Порошенко остаться на посту президента.
Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.