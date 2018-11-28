Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

Военное положение будет действовать в отдельных областях страны на 30 дней после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями, напоминает RT.
Тем временем, спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал постановление о проведении выборов президента Украины 31 марта.
По предварительным данным Порошенко имеет минимальные шансы сохранить за собой пост. Согласно данным опроса, Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов на пост президента Украины.
Ранее на пресс-конференции НСН первый заместитель председателя комитета СФ РФ по международным делам Владимир Джабаров предсказал крах политической карьеры Петра Порошенко.