Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о введении военного положения в ряде регионов Украины. Информацию опубликовал на своей странице Facebook пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко.

Военное положение будет действовать в отдельных областях страны на 30 дней после того, как корабли ВМС Украины нарушили границу РФ в Черном море и были задержаны российскими кораблями, напоминает RT.

Тем временем, спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал постановление о проведении выборов президента Украины 31 марта.