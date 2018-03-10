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Порошенко поблагодарил НАТО за статус «аспиранта» для Украины

10 Марта 2018 в 15:15
Порошенко поблагодарил НАТО за статус «аспиранта» для Украины

Петр Порошенко приветствовал решение НАТО признать Украину «страной-аспирантом» альянса. Об этом он сообщил на своей страничке в Facebook.

Президент Украины признался, что просил этого во время последней встречи с генсеком НАТО в Мюнхене, а также в телефонной беседе с вице-президентом США.

«Благодарен за твердую позицию поддержки Украины, для которой одним из ключевых приоритетов национальной безопасности является достижение критериев членства в альянсе», — написал Порошенко, которого цитирует Газета.ру

Между тем, аспирантство в НАТО означает лишь признание намерений Украины стать членом блока, при этом не гарантирует стране ни конкретного места, ни реальных сроков вступления.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН ранее выказал мнение, что Украина не дождется полноценного членства в НАТО при жизни Порошенко - для него это так и останется «голубой мечтой».

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