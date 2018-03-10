В Совфеде отреагировали на аспирантство Украины в НАТО

Сенатор Владимир Джабаров заявил в эфире НСН, что Украина может «закончить аспирантуру НАТО», но полноценное ее членство в Альянсе останется «голубой мечтой».

Статус страны-аспиранта для Украины вовсе не приближает ее к полноценному членству в НАТО. Такое мнение в эфире НСН высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Голубая мечта стать членами НАТО для господина Порошенко так и останется голубой мечтой. Во всяком случае, при его жизни – точно. Что касается аспирантства в НАТО, то аспирантура еще не означает получение ученой степени. Можно закончить аспирантуру, но так и не стать кандидатом наук», – заявил собеседник агентства.

Джабаров добавил, что власти Украины тянут страну в НАТО, не понимая, что только нейтральный статус сможет обеспечить ее независимость, и не обращая внимание на мнение народа, который против вступления в военный альянс.

«Мы, конечно, желаем, чтобы Украина оставалась нейтральным государством и не входила ни в какие альянсы. Это будет ее гарантией независимости и суверенности. Поэтому вот эта мелкая радость, честно говоря, вызывает сожаление. Я знаю, что украинский народ не собирается в НАТО. Но мнение украинцев, конечно же, никто спрашивать не собирается», - сказал сенатор.

Ранее в НАТО подтвердили статус страны-аспиранта для Украины. Об этом сообщалось на сайте Североатлантического альянса. Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко на своей страничке в Facebook назвала это «еще одним шагом к полноценному членству Украины в НАТО».