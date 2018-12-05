Порошенко объявил дату «объединительного собора»

Объединительный собор по созданию так называемой Украинской автокефальной церкви пройдёт 15 декабря. Об этом объявил президент Украины Петр Порошенко, передает ТАСС. Как уточняет RT , мероприятие должно пройти в соборе Святой Софии.

Ранее стало известно, что новая структура будет полностью подчинена Константинополю. Руководить ей будет митрополит Киевский, а не патриарх. Это следует из проекта устава «единой церкви Украины», первую страницу которого опубликовали греческие СМИ.

Руководить автокефальной церковью будет митрополит, у которого не будет права канонизировать святых без одобрения Константинополя. По любым глобальным вопросам украинская церковь должна будет связываться с Вселенским патриархом.

Каноническая Украинская православная церковь отказывается принимать участие в «объединительном соборе».

Происходящие на Украине события вокруг церкви протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН назвал ранее «этноцидом» православных.