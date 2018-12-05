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Порошенко объявил дату «объединительного собора»

5 Декабря 2018 в 10:56
Порошенко объявил дату «объединительного собора»

Объединительный собор по созданию так называемой Украинской автокефальной церкви пройдёт 15 декабря. Об этом объявил президент Украины Петр Порошенко, передает ТАСС.  Как уточняет RT, мероприятие должно пройти в соборе Святой Софии. 

Ранее стало известно, что новая структура будет полностью подчинена Константинополю. Руководить ей будет митрополит Киевский, а не патриарх. Это следует из проекта устава «единой церкви Украины», первую страницу которого опубликовали греческие СМИ.

Руководить автокефальной церковью будет митрополит, у которого не будет права канонизировать святых без одобрения Константинополя. По любым глобальным вопросам украинская церковь должна будет связываться с Вселенским патриархом.

Каноническая Украинская православная церковь отказывается принимать участие в «объединительном соборе».

Происходящие на Украине события вокруг церкви протоиерей Всеволод Чаплин в эфире НСН назвал ранее «этноцидом» православных.


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