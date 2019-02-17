Порошенко объяснил, почему Украина не может прекратить стрелять

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что, «если Украина прекратит стрелять, не будет Украины». Громкое высказывание прозвучало на Мюнхенской конференции по безопасности в ходе панельной дискуссии «Безопасность в Восточной Европе».

Текст выступления украинского лидера размещен на официальном сайте президента.

Порошенко «очень смущает», когда он слышит, как «некоторые говорят, что Украина и Россия должны прекратить стрелять».

«Если Россия прекратит стрелять, будет мир. Если Украина прекратит стрелять, не будет Украины», — цитирует президента Украины RT.

На полях Мюнхенской конференции украинский лидер встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и обсуждал с ней «российскую агрессию».

Ранее Петр Порошенко призывал Евросоюз как можно быстрее принять пакет экономических санкций в отношении России из-за инцидента в Керченском проливе. О том, что ЕС применит экономические меры воздействия по отношению к России, стало известно в конце недели. Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН размышлял о возможном характере европейских экономических санкций.