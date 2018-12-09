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Порошенко обратился к предстоятелю УПЦ за помощью в освобождении моряков

9 Декабря 2018 в 18:57
Порошенко обратился к предстоятелю УПЦ за помощью в освобождении моряков

Президент Украины Петр Порошенко попросил предстоятеля канонической Украинской православной церкви Онуфрия помочь Киеву освободить задержанных в России моряков. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

«Я обратился с просьбой немедленно связаться с Москвой», —  цитирует слова Порошенко его пресс-служба.

В УПЦ МП ответили, что в настоящее время по церковной линии уже идут переговоры о возвращении всех задержанных украинцев на родину, передают «Вести».

Ранее на брифинге начальник следственного управления ФСБ России Михаил Шишов подчеркнул, что задержанные за провокацию в Черном море украинские моряки не являются военнопленными и проходят по уголовному делу.

25 ноября три судна ВМС Украины вторглись в российские территориальные воды в Черном море и направились к Керченскому проливу. На связь они не выходили, разрешение на проход не запрашивали, требования пограничников игнорировали. Провокация продолжалась несколько часов, в результате два бронированных катера и буксир были задержаны. Также был задержан экипаж кораблей.

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в эфире  НСН заявил, что российские пограничники имели полное право утопить украинские катера через 30 минут после начала провокации. Он заявил, что пограничники обошлись с украинскими нарушителями в Керченском проливе «очень гуманно».

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