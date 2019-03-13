Порошенко обошел Тимошенко в президентской гонке

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко потеряла вторую строчку рейтинга кандидатов в президенты Украины, пишут argumenti.ru.

Согласно результатам опроса, который провел центр «Социс», действующий президент Петр Порошенко обогнал кандидата Юлию Тимошенко. О своем желании снова отдать свой голос украинскому лидеру заявили 19,6% респондентов. А вот Юлия Тимошенко получила лишь 14,8% голосов фокус-группы и сместилась в рейтинге на третье место.

По-прежнему лидирует во всех социологических опросах кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. Новый срез общественного мнения показал, что за него готовы проголосовать 27,7% граждан.

Ранее украинский политолог Вадим Карасев в эфире НСН заявил, что Зеленский, став президентом, может пересмотреть свои взгляды на дружбу с Россией.