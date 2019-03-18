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Порошенко обещает вернуть Крым сразу после выборов президента

18 Марта 2019 в 08:14
Порошенко обещает вернуть Крым сразу после выборов президента

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что собирается вернуть Крым как только пройдут президентские выборы. Они назначены на 31 марта 2019 года, сообщает РЕН ТВ.

«Мы сделаем все возможное, чтобы это было сделано как можно быстрее, сразу же после президентских выборов», — цитирует Facebook Порошенко Ura.ru.

Украинский лидер добавил, что не намерен идти ни на какие «подковерные договоренности», отмечает «Газета.ру».

Ранее украинский политолог Александр Семченко заявил в интервью НСН о недоверии высокому рейтингу президента Порошенко среди украинцев.

 

 

 

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