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Порошенко обещает не «хихикать» и не «флиртовать» с Путиным

10 Февраля 2019 в 16:41
Порошенко обещает не «хихикать» и не «флиртовать» с Путиным

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что государству не нужен руководитель, который будет «хихикать» и «флиртовать» с лидером России Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА Новости.

Порошенко в своем Twitter написал, что Украина не нуждается в президенте, который «встанет перед Кремлем на колени».

«Не нужен президент и главнокомандующий, первым подписанным документом которого будет акт о капитуляции», - заявил Петр Порошенко.

В твите украинского лидера ничего не сказано о том, в каком президенте нуждается его страна, сообщает Газета.ru.

Ранее политолог Михаил Погребинский в беседе с НСН оценил возможности на победу пятерки лидеров президентской гонки на Украине.


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