Порошенко не дали выступить в Раде по военному положению

Президенту Украины Петру Порошенко не дали выступить в Верховной раде по вопросу о введении военного положения после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявили во фракции «Блок Петра Порошенко».
Ряд депутатов украинского парламента блокируют работу пленарного заседания, передает «Интерфакс». По словам заместителя главы фракции БПП Сергея Березенко, Порошенко не менее часа ожидал возможности выступить перед Радой вместе с силовиками, но им не дали такой возможности. ерезенк расценил действия некоторых фракций парламента как нежелание рассматривать вопрос о введения военного положения.Сам Порошенко в телевизионном обращении заявил, что предлагает Раде ввести военное положение на 30 дней, а не на 60, чтобы не сорвать выборы. Он уже подписал соответствующий указ на основе решение СНБО. Президент Украины также заявил, что пока не планирует проводить полную или частичную мобилизацию граждан.
Накануне утром три корабля ВМС Украины попытались прорваться через Керченский пролив в Азовское море, нарушив российскую границу. Российские пограничники задержали 24 украинских моряка, подтвердил глава Крыма Сергей Аксенов. Трое из них получили лёгкие ранения. Корабли отбуксированы в Керчь.
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН оценил шансы одобрения военного положения Верховной Радой.