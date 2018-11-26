Порошенко не дали выступить в Раде по военному положению

Президенту Украины Петру Порошенко не дали выступить в Верховной раде по вопросу о введении военного положения после инцидента в Керченском проливе. Об этом заявили во фракции «Блок Петра Порошенко».

Ряд депутатов украинского парламента блокируют работу пленарного заседания, передает «Интерфакс». По словам заместителя главы фракции БПП Сергея Березенко, Порошенко не менее часа ожидал возможности выступить перед Радой вместе с силовиками, но им не дали такой возможности. ерезенк расценил действия некоторых фракций парламента как нежелание рассматривать вопрос о введения военного положения.