Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании автокефалии на Украине

Президент Украины Петр Порошенко и патриарх Константинопольский Варфоломей подписали соглашение о создании Украинской православной церкви. Подписание документа прошло в Стамбуле в субботу, 3 ноября.

После подписания документа Порошенко объявил сегодняшний день «историческим». Он напомнил, что все украинцы молились за создание в стране единой автокефальной церкви. Украинский лидер подчеркнул, что в стране завершается подготовка к Вселенскому собору, чтобы "томос был предоставлен в соответствии с канонами автокефальной церкви", пишет ТАСС.

Ранее протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин в эфире НСН назвал представителей Вселенского патриархата вероотступниками.Священнослужитель уверен, что действовать в отношении них подобает соответствующим образом.