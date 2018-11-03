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Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании автокефалии на Украине

3 Ноября 2018 в 12:31
Порошенко и Варфоломей подписали соглашение о создании автокефалии на Украине

Президент Украины Петр Порошенко и патриарх Константинопольский Варфоломей подписали соглашение о создании Украинской православной церкви. Подписание документа прошло в Стамбуле в субботу, 3 ноября.

После подписания документа Порошенко объявил сегодняшний день «историческим». Он напомнил, что все украинцы молились за создание в стране единой автокефальной церкви. Украинский лидер подчеркнул, что в стране завершается подготовка к Вселенскому собору, чтобы "томос был предоставлен в соответствии с канонами автокефальной церкви",  пишет ТАСС.

 Ранее протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин в эфире НСН назвал представителей Вселенского патриархата вероотступниками.Священнослужитель уверен, что действовать в отношении них подобает соответствующим образом.

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