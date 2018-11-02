Церковный раскол все глубже

232-й Патриарх Константинопольский Варфоломей I

Всеволод Чаплин назвал представителей Вселенского патриархата вероотступниками.

Представитель Константинопольского патриархата при Всемирном совете церквей, архиепископ Иов заявил, что после решения о начале предоставления автокефалии неканоническим структурам Украинской православной церкви Московского патриархата больше не существует. Кроме того, он не исключил пересмотра нынешнего статуса Русской православной церкви, другими словами, лишения ее автокефалии. Он также считает, что если Православная церковь в России имеет сомнения относительно права Константинополя на предоставление автокефалии, то «она должна отречься от своей собственной автокефалии, потому что патриарший статус ей был дан в XVI веке Вселенским патриархом Иеремией». В Московском патриархате эти заявления вызвали саркастическую реакцию, в частности, обеспокоенность «состоянием его душевного и духовного здоровья».

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церкви на Украине, которое в РПЦ назвали расколом, Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Дипломатии в отношениях со Вселенским патриархатом чем дальше, тем будет меньше, заявил в эфире НСН протоиерей Всеволод Чаплин. К тому же, по его словам, автокефалия самого Константинополя легко может быть оспорена.

«Константинополь, по-моему, уже потерял всякий разум. Начнем с того, что им автокефалию никто не давал. Если начать копаться, то можно сказать, что автокефалия Константинополя была создана светской властью, императором Константином. То есть в принципе константинопольская автокефалия легко может быть оспорена как возникшая из решения одного светского властителя», - отметил протоиерей.

Наиболее подходящее определение для представителей Вселенского патриархата, по мысли отца Всеволода Чаплина, - вероотступники. И действовать в отношении них следует соответствующим образом.

«В ответ на все эти странные заявления нам надо говорить не витиеватым псевдовизантийским языком. Вот, например, недавно патриарх Кирилл хорошо сказал о том, что Константинополь перестает быть православной церковью. Потому что нарушает каноны, потому что идет по небратскому пути. Константинопольский патриархат больше не церковь. Это не христианская организация, это нечто противоположное. Потому что если какая-то организация нарушает каноны, уже около века идет по пути практически ревизии Священного предания, то есть того, что Бог нам открыл, это не христианская церковь! Нужно, наконец, сказать, что Константинопольский патриархат больше не является христианской церковью. Это - отступническая организация, по сути - секта!», - подчеркнул Чаплин.

По словам отца Всеволода, эту точку зрения разделяет большинство иерархов Русской Православной церкви. Осталось лишь констатировать такое положение вещей, например, Всеправославным собором: «В Константинополе возникла секта обновленцев, у которых нет никакого права хоть как-то участвовать в определении судеб православного мира. Они отступили от веры», - заключил отец Всеволод Чаплин.

Всеволод Нерознак



