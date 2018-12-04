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Во время речи Порошенко украинский омбудсмен потеряла сознание

4 Декабря 2018 в 08:05
Во время речи Порошенко украинский омбудсмен потеряла сознание

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова упала в обморок во время прямого телеэфира вместе с президентом Украины Петром Порошенко. Случилось это, когда Порошенко в студии канала ICTV начал говорить о реакции международного сообщества на украинскую провокацию в Керченском проливе.

Президент помог вывести Денисову из студии, после чего заявил, что её обморок говорит о нагрузке, с которой работает омбудсмен, отмечают Известия. Как заметил Порошенко, ей якобы приходится работать по 20 часов в сутки из-за ситуации с арестом украинских моряков в Чёрном море. Как уточняют argumenti.ru, Денисова хочет навестить их в московском СИЗО «Лефортово».

Ura.ru напоминает, что Порошенко уже не раз оказывал пагубное воздействие своим присутствием на окружающих. Так, во время парада по случаю годовщины Нацгвардии во время его речи потерял сознание знаменосец, а в 2014 солдат из роты почетного караула в момент прохождения мимо президента Украины выронил ружьё.

Член Общественной палаты РФ, политолог Сергей Марков не исключил ранее в эфире НСН, что Дональд Трамп возможно захочет лично отомстить Петру Порошенко.

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