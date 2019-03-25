Понедельник стал самым теплым днём 2019 года в Москве

Температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ сегодня поднималась до плюс 7,3 градусов, обновив максимальное значение с начала 2019 года, сообщили «Интерфаксу» в метеобюро Москвы и области.

Прежний температурный максимум года был зафиксирован неделю назад.

По прогнозам синоптиков, в выходные может потеплеть до +10.

Североатлантический циклон принес в минувшие выходные в столичный регион похолодание и осадки, переходящий из дождя с мокрый снег с крупой. Ночью температура перешла нулевую отметку, в итоге дороги превратились в каток.

НСН спросила научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, когда же жители Центральной России, уже уставшие от зимы и снега, дождутся теплой сухой солнечной погоды.

