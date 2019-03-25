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Помпео наехал на Лаврова за Венесуэлу

25 Марта 2019 в 18:16
Помпео наехал на Лаврова за Венесуэлу

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провёл телефонный разговор с государственных секретарём Соединённых Штатов Америки Майклом Помпео. Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Венесуэле, сообщает пресс-служба Госдепа, передаёт RT.

Госсекретарь обвинил Москву в «усугублении» ситуации в Боливарианской республике и предупредил, что Вашингтон и страны Латинской Америки «не собираются бездействовать», отмечается в заявлении.

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По словам Помпео, поддержка режима Николаса Мадуро российской стороной «продлевает страдания народа Венесуэлы». В связи с этим, глава Госдепа призвал Россию «прекратить неконструктивное поведение» и присоединиться к другим странам, которые выступили против действующего легитимного лидера этой страны.

Ранее декан факультета экономических и социальных наук Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ Александр Чичин в эфире НСН заявил, что Москва не собирается вмешиваться в противостояние Мадуро и лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

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